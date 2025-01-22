Сотрудник банка в Москве по частям вынес из ячейки клиента почти 200 миллионов рублей

МВД: сотрудник банка украл из ячейки клиента в Москве около 180 миллионов рублей

Сотрудник московского банка похитил около 180 миллионов рублей из ячейки клиента. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Выяснилось, что злоумышленник выносил наличные из банковского хранилища по частям. Последнюю партию в размере 35 миллионов рублей он конвертировал в криптовалюту», — уточнила она.

Сотрудники банка, обнаружившие пропажу, обратились в полицию. Подозреваемого задержали в одном из московских аэропортов.

Следователи возбудили уголовное дело о краже. Банковского служащего поместили под арест.

Ранее приехавший в Москву житель Красноярского края украл 20 миллионов рублей у внешне похожего на себя мужчины. Для этого он по поддельному паспорту сделал дубликат сим-карты потерпевшего и получил доступ к его телефону и банковским счетам.