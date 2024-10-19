Сотни боеприпасов и взрывное устройство изъяли у четырех жителей Ингушетии

Сотрудники полиции изъяли несколько сотен боеприпасов и взрывное устройство у четырех жителей Ингушетии. Об этом сообщило региональная пресс-служба ГУ МВД.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Назрани, Магасе и Экажеве обнаружены и изъяты в общей сложности три боеприпаса разрывного действия», — уточнили в министерстве.

Также полицейский обнаружили кустарно изготовленное взрывное устройство массой более 10 килограммов и 427 боеприпасов различного калибра, предназначенных для ручного огнестрельного оружия.

По факту случившегося возбудили уголовные дела о незаконном приобретении, передаче и сбыте боеприпасов и оружия.