Сотни боеприпасов и взрывное устройство изъяли у четырех жителей Ингушетии
Сотрудники полиции изъяли несколько сотен боеприпасов и взрывное устройство у четырех жителей Ингушетии. Об этом сообщило региональная пресс-служба ГУ МВД.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Назрани, Магасе и Экажеве обнаружены и изъяты в общей сложности три боеприпаса разрывного действия», — уточнили в министерстве.
Также полицейский обнаружили кустарно изготовленное взрывное устройство массой более 10 килограммов и 427 боеприпасов различного калибра, предназначенных для ручного огнестрельного оружия.
По факту случившегося возбудили уголовные дела о незаконном приобретении, передаче и сбыте боеприпасов и оружия.
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