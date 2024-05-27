«Смолинского маньяка» признали невменяемым

«Смолинский маньяк», который похитил, изнасиловал и убил двух женщин, имел психическое заболевание. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Комплексная судебная сексолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что мужчина не осознавал общественный характер своих действий и не мог руководить ими. По данным следствия, фигурант уголовного дела в 2008–2009 году познакомился с женщиной, после чего похитил и держал ее взаперти, а в 2011 году — убил. Тело своей жертвы маньяк расчленил и спрятал на территории домовладения.

Еще одну девушку он похитил в 2009 году. Ее он удерживал более 13 лет.

«30 июля прошлого года женщина смогла покинуть территорию домовладения, пока фигурант находился в лечебном учреждении», — указали в пресс-службе.

Ранее следователи доказали, что серийный убийца из Новокузнецка Александр Спесивцев имел причастность к смерти 15 человек, в том числе 11 детей. «Новокузнецкий монстр» заманивал своих жертв в квартиру, пытал их, насиловал и убивал.