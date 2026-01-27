Смертельное падение мужчины на козырек в ХМАО обернулось уголовным делом

В Нижневартовске следователи начали уголовное разбирательство после того, как на козырьке подъезда одного из жилых домов было обнаружено тело мужчины. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СК РФ по ХМАО.

Согласно сведениям из социальных сетей, в подъезде случился конфликт, в ходе которого мужчина напал на женщину с ножом. Впоследствии тело злоумышленника нашли на козырьке.

По предварительной информации, смерть горожанина не была вызвана криминальными обстоятельствами. Возбуждено уголовное дело.