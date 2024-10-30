Смелая уфимка помогла полиции наказать пьяных хулиганок, разгромивших автобус

Пьяные девушки в Уфе разбили стекло в автобусе и попытались сбежать. Об этом рассказала в беседе с 360.ru очевидица произошедшего, которая помогла задержать дебоширок до прихода полицейских.

«В общем было так: я еду на 57-м автобусе и в окно влетает бутылка с шампанским, как я поняла. Выбегает водитель за девушками, и выбегаю я, чтобы привлечь девушек к ответственности. Получается, я их задержала до приезда полиции», — рассказала собеседница.

По ее словам, хулиганки были в нетрезвом состоянии, у одной из них было особенно сильное опьянение. Когда ее держали, она пыталась «харкаться и драться», однако очевидица не среагировала на провокации и спокойно дождалась правоохранителей.

По данным Telegram-канала «БашДТП», происшествие случилось на остановке Центральный рынок в сторону Черниковки. Когда девушки разбили стекло, то чуть не поранили находившегося рядом ребенка.

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