Сломавший прохожему ребра петербуржец предстанет перед судом

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу 31-летнего местного жителя, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
Следствие установило, что 11 июля 2024 года возле одного из домов на улице Декабристов обвиняемый в ходе конфликта нанес прохожему множественные удары ногами и коленями. В результате пострадавший получил переломы ребер.
Фигурант мотивировал свои действия тем, что потерпевший плюнул на его автомобиль. Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.
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