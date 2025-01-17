Сломавший прохожему ребра петербуржец предстанет перед судом

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу 31-летнего местного жителя, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Следствие установило, что 11 июля 2024 года возле одного из домов на улице Декабристов обвиняемый в ходе конфликта нанес прохожему множественные удары ногами и коленями. В результате пострадавший получил переломы ребер.

Фигурант мотивировал свои действия тем, что потерпевший плюнул на его автомобиль. Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.