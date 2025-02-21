Следователи задержали подозреваемого в убийстве 15-летней давности в Красноярске

Следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве и изнасиловании жительницы Красноярска 15 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Тело с признаками насильственной смерти обнаружили 27 мая 2009 года на склоне горы в 300 метрах от известкового карьера «Цементного завода» в Свердловском районе Красноярска. Тогда найти преступника не удалость, предварительное следствие приостановили.

В 2025 году криминалисты и сотрудники МВД повторно изучили материалы уголовного дела и организовали следственно-оперативную работу. Специалисты изучили генотип предполагаемого преступника и установили совпадение с биоматериалом 42-летнего жителя Иркутской области.

«Мужчина привлекался к уголовной ответственности за умышленное повреждение чужого имущества», — уточнили в СК.

Суд заключил подозреваемого под стражу.

Люберецкая городская прокуратура ранее утвердила обвинительное заключение по делу 60-летнего мужчины, которого заподозрили в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах в январе 1993 года.