Следователи возбудили дело после смертельной поножовщины в Стерлитамаке

Конфликт двух компаний в Стерлитамаке закончился убийством и уголовным делом. Жертвой поножовщины стал 22-летний мужчина. Об этом пишет сайт mkset.ru со ссылкой на представителей СУ СК России по Республике Башкортостан.

Правоохранители установили, что в ночь на 31 января молодые люди отдыхали в съемной квартире на улице Артема. В какой-то момент у одной из девушек произошла ссора со знакомым, с которым она разговаривала по телефону. Оппонент позвал двух приятеле и приехал на разборки к дому компании.

Во время выяснения отношений один из участников потасовки достал нож и нанес противнику несколько ударов. От тяжелых травм пострадавший скончался до приезда медиков.