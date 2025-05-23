Следователи установили еще одну жертву отравителя из московских электричек

Сотрудники правоохранительных органов нашли еще одну предполагаемую жертву Алексея Выговского, которого признали виновным в убийстве пассажиров электричек в Москве. Об этом сообщило издание «Известия» .

Следователи выяснили, что заключенный участвовал в разбойном нападении и убийстве мужчины в мае 2008 года. Тело погибшего нашли на одной из железнодорожных станций.

Проведенные экспертизы показали, что Выговский причастен и к этому преступлению. В ближайшее время ему вынесут приговор.

Дело отравителя пассажиров московских электричек рассмотрели в 2011 году в Раменском городском суде Московской области. По версии следствия, мужчина предлагал попутчикам в пригородных поездах алкоголь с подмешанной опасной медицинской смесью. После того как им становилось плохо, Выговский похищал их вещи.

За 28 отравлений, из которых 15 привели к смерти, он получил 22 года и три месяца колонии. Спустя 12 лет выяснилось еще 44 эпизода отравлений, и срок заключения увеличили.