Следователи раскрыли совершенное почти 27 лет назад убийство молодой девушки

Сотрудники правоохранительных органов установили обстоятельства убийства 18-летней девушки, которое произошло летом 1998 года. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Кировской области.

Тело девушки в лесополосе между деревнями Барановщина и Седуново обнаружили в июне 1998 года. Проведенная судебная экспертиза показала, что студентку-первокурсницу изнасиловали и задушили, но личность причастного к ее убийству тогда установить не удалось.

Спустя годы, используя современные методы исследований и повторную проверку по федеральной базе данных геномной информации с одного из доказательств на месте преступления, следователи смогли выйти на преступника.

Правоохранители установили, что вечером 5 июня 1998 года один из местных жителей изнасиловал молодую девушку в лесу. Испугавшись, что она сообщит об этом в полицию, мужчина задушил ее кожаным шнуром и скрылся с места преступления.

Сейчас его заключили под стражу. Следователи закрепляют доказательную базу для отправки дела в суд и оглашения обвиняемому приговора.