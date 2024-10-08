Следователи отправились в Израиль ради встречи с киллером Карликом

Следователи специально прилетели из России в Израиль, чтобы предъявить обвинение киллеру Дмитрию Карлику. Он в начале нулевых был членом организованной преступной группы, сообщила пресс-служба СК России по Санкт-Петербургу.

По данным ведомства, Карлик вместе с другим участником ОПГ расправился с двумя мужчинами в Петербурге и скрылся от правосудия. Спустя 24 года его нашли в израильской тюрьме.

«Сотрудникам СК организовали командировку в Израиль, где в ходе исполнения запроса об оказании международно-правовой помощи правоохранительными органами Израиля Карлику предъявили обвинение в совершении убийства двух человек», — отметили в СК.

Обвиняемый свою вину признал. Сейчас расследование убийств продолжается, специалисты устанавливают места захоронения тел жертв.

Ранее стало известно, что мужчина, подозреваемый в убийстве женщины на свидании в подвале одной из многоэтажек Москвы, успел бежать за границу. Его нашли в Узбекистане.