СКР: рецидивист зарезал и обезглавил двух жителей Нижнего Новгорода
Правоохранители задержали 41-летнего уроженца Калининграда по подозрению в убийстве двух жителей Нижнего Новгорода. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
По версии следствия, фигурант, находясь в квартире дома на улице Раевского, поссорился со знакомыми мужчиной и женщиной. Подозреваемый схватил нож и нанес оппонентам смертельные ранения.
Впоследствии злоумышленник обезглавил жертв и спрятал их тела в гаражном массиве. Возбуждено уголовное дело. Ранее подозреваемый уже привлекался к ответственности.
ЦППК возобновит льготный проезд для учащихся с 1 сентября
Новой украинской ракете предрекли судьбу предшественницы: «Фламинго» уничтожат на корню
Еще 240 тысяч тонн урожая зерновых и зернобобовых собрали в Подмосковье
Авиабаза ВСУ для F-16 и Су‑24 в Дубно превратилась в руины из-за «Кинжалов»
Зеленский анонсировал массовое производство ракет «Фламинго» к началу 2026-го
Появился список признаков мошенничества при снятии денег в банкомате
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте