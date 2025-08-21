СКР: рецидивист зарезал и обезглавил двух жителей Нижнего Новгорода

Правоохранители задержали 41-летнего уроженца Калининграда по подозрению в убийстве двух жителей Нижнего Новгорода. Об этом сообщил сайт « Время Н » со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, фигурант, находясь в квартире дома на улице Раевского, поссорился со знакомыми мужчиной и женщиной. Подозреваемый схватил нож и нанес оппонентам смертельные ранения.

Впоследствии злоумышленник обезглавил жертв и спрятал их тела в гаражном массиве. Возбуждено уголовное дело. Ранее подозреваемый уже привлекался к ответственности.