Склад с помощью для бойцов СВО сгорел в Выборге. Одному из подозреваемых в поджоге 15 лет

В Выборге задержали школьника и 48-летнего мужчину по подозрению в поджоге склада, на котором волонтеры собирали гуманитарную помощь для участников СВО. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Пожар произошел в ночь на 9 января. Недалеко от горящего склада стоял 15-летний подросток и снимал происходящее на камеру, чем и привлек к себе внимание полицейских.
Школьник сразу же признался, для кого делал кадры, после чего силовики задержали и второго подозреваемого. Против обоих возбудили уголовное дело о теракте.
Ранее в Подмосковье задержали двоих молодых людей, которые пытались поджечь электрички в Лобне и Дмитрове за вознаграждение в 150 тысяч рублей. Против них возбудили уголовное дело, им грозит до 20 лет лишения свободы.
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