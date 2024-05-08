Скандального экс-депутата Рады Мирошниченко объявили в розыск | 360°

Криминал 08 мая 2024, 06:45 Скандального экс-депутата Рады Мирошниченко объявили в розыск МВД России объявило в розыск экс-депутата Верховной рады Украины Мирошниченко РИА «Новости»

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В России объявили в розыск украинского журналиста, бывшего депутата Верховной рады и Киевского городского совета Игоря Мирошниченко. Его данные появились в базе розыска МВД, сообщило РИА «Новости».

«Игорь Михайлович Мирошниченко, 20.2.1976. Разыскивается по статье УК», — указали правоохранители.

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В карточке на разыскиваемого уточнили, что он родился в городе Лебедин в Сумской области. По какому именно обвинению его объявили в розыск, полиция не сообщила.

Депутатом Верховной рады Игорь Мирошниченко являлся с 2012 по 2014 годы, Киевского горсовета — с 2015 по 2020 годы. За время своей политической карьеры он попадал в несколько скандалов. В 2016 году вместе с другими провокаторами депутат перекрыл вход в посольство России в Киеве, где проходило голосование на выборах в Госдуму, а в 2019 году участвовал в драке с депутатом от партии «Слуга народа» Андреем Богданцом в здании украинского парламента. Он также предлагал бить батогами за употребление русского языка.