СК возбудит дело после драки водителя маршрутки в Мытищах с подростком | 360°

Криминал 29 апреля 2024, 17:41 СК возбудит дело после драки водителя маршрутки в Мытищах с подростком РИА «Новости»

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с произошедшим в Подмосковье нападением водителя маршрутки на несовершеннолетнего пассажира. Подросток из деревни Пирогово в городском округе Мытищи не смог расплатиться за поездку из-за неработающего терминала, после чего мужчина набросился на него. Об этом сообщила пресс-служба СК.

В ведомстве отметили, что водитель требовал от пассажиров платить за проезд наличными или электронным переводом. У школьника не было такой возможности, и из-за этого мужчина устроил с подростком сначала словесную перепалку, а затем и драку.

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«По данному факту следственными органами СК России по Московской области организована доследственная проверка», — указали в пресс-службе.

Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства.

По информации Telegram-канала Readovka, водитель-иностранец ударил школьника по голове и пригрозил прийти к нему домой.

Ранее похожий случай произошел в Красногорске. Агрессивный водитель набросился с кулаками на подростка, у которого не проходила оплата проезда картой «Стрелка».