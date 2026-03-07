СК возбудил дело о теракте после поджога АЗС в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте после поджога автозаправочной станции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 7 марта неизвестные связались по телефону с несовершеннолетним и убедили его поджечь топливораздаточную колонку на АЗС в поселке Металлострой Колпинского района. В результате пожара никто не пострадал.

Подозреваемым по делу проходит 14-летний подросток, его задержали. Следователи уже осмотрели место происшествия и продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

В СК также напомнили о необходимости быть осторожными при общении с незнакомцами по телефону. Родителей призвали объяснять подросткам, как работают схемы вербовки, и предупреждать о серьезных последствиях подобных действий.

В Росгвардии сообщили, что сотрудники вневедомственной охраны, патрулировавшие район, задержали поджигателя и передали полиции.