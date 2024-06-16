СК установит причастных к гибели фотокора Цицаги при ударе ВСУ по Угледару

Следственный комитет России установит всех, кто замешан в гибели военного фотокорреспондента издания News.ru Никиты Цицаги. Журналист погиб в результате удара ВСУ по Угледару. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

«Следственный комитет России примет все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к убийству журналиста», — отметили в ведомстве.

News.ru сообщило, что Цицаги погиб 16 июня в районе Никольского монастыря под Угледаром, где он планировал делать репортаж.

Ранее стало известно, что раненный украинскими боевиками оператор НТВ Валерий Кожин умер в больнице. Второй пострадавший журналист Алексей Ивлиев лишился руки, напомнило издание «Известия».