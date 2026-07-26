СК разыскивает кураторов, готовивших теракты в Пятигорске

Приоритетное направление в расследовании дела о подготовке терактов против силовиков в Пятигорске — поиск украинских кураторов. Об этом сообщил руководитель следственного управления СК России по Ставропольскому краю Александр Перепелицын, его процитировало РИА «Новости» .

«Сейчас в фокусе нашего внимания находятся все ключевые направления одновременно, но с явным приоритетом на установление организаторов», — отметил Перепелицын.

Правоохранители проводят допросы, судебные экспертизы, изучают изъятые носители и цифровые следы, чтобы выяснить личности кураторов, их роли и каналы связи, пояснил он.

По словам представителя СК, подробности дела, включая детали переписки, составляют тайну следствия. Он заверил, что позже силовики поделятся дополнительной информацией.

В июне в Пятигорск приехали две женщины, завербованные украинскими спецслужбами. Они забрали из тайников рюкзаки с бомбами и следовали к месту запланированного теракта.