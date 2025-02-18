СК проверит петербургскую школу, где надругались над учеником

В связи с надругательством нескольких учеников петербургской школы над одноклассником возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СК по городу.

По данным следствия, учащиеся школы в Московском районе 11 февраля надругались над 13-летним школьником. Дело возбудили по статье «Совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту ненадлежащего исполнения должностными лицами школы своих обязанностей проводится процессуальная проверка.

Трое подростков опубликовали в Сети ролик с издевательствами над одноклассником в школьном туалете. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», после скандала двое забрали документы из школы.

Депутат Госдумы Василина Кулиева назвала надругавшихся над школьником подростков извергами. По ее словам, учеников не отстранили от занятий, а руководство учебного заведение бездействует.