СК прекратил дело о смерти грудничка от дихлофоса в Красноярском крае

Уголовное дело, возбужденное после смерти трехмесячного младенца от дихлофоса в красноярском селе Красная Сопка, прекратили. В нем не нашли состава преступления, заявили РИА «Новости» в ГСУ СК по региону.

Дело возбудили после гибели пятерых детей из-за распыленного в доме дихлофоса. Следствие собрало объективную доказательственную базу и установило, что младенец погиб ненасильственной смертью.

«Смерть <…> наступила в результате механической асфиксии из-за закрытия дыхательных путей содержимым желудка. Фактов совершения в отношении ребенка каких-либо противоправных действий не установлено», — отметили в ведомстве.

Дети погибли после того, как глава семейства распылил инсектицид и не предпринял необходимые меры безопасности: не проветрил комнаты, не вымыл посуду и не провел влажную уборку.

В итоге на следующий день вся семья почувствовала недомогание. Взрослых и детей госпитализировали, но спасти удалось только родителей.