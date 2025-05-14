СК по Петербургу сообщил о расследовании покушения на актера Леонова-Гладышева

Следственный комитет России по Санкт-Петербургу расследует уголовное дело о покушении на убийство актера Евгения Леонова-Гладышева. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По данным следствия, 16 августа 2018 года известный актер Евгений Леонов-Гладышев обнаружен у станции метро „Парнас“ с множественными телесными повреждениями в области головы, после чего доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана помощь», — отметили в сообщении.

Леонова-Гладышева нашли недалеко от железнодорожного вокзала. Актер был без сознания, с тяжелыми травмами, его доставили в медучреждение. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, перелом ребер и ряд других повреждений. Из-за кровоизлияния в мозг пострадавший впал в кому, его состояние оценивали как критическое. Есть две версии: несчастный случай и нападение.

Евгений Леонов-Гладышев известен не только как актер, но и режиссер. Среди его проектов — работа над 12-м сезоном сериала «Улицы разбитых фонарей». В его фильмографии около 90 ролей.