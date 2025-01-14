СК назвал число обвиняемых в деле о теракте в «Крокусе»

Бастрыкин: в деле о теракте в «Крокусе» 27 обвиняемых

В уголовном деле о теракте в «Крокус Сити Холле» в качестве обвиняемых проходят 27 фигурантов. Об этом глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил «Российской газете».

Он назвал теракт в здании концертного зала, где погибли 146 человек, самым тяжелым и трагическим происшествием 2024 года.

«Главным следственным управлением в качестве обвиняемых по этому делу привлекли 27 фигурантов», — сказал Бастрыкин.

Сейчас следователи продолжают выяснять личности причастных к организации, подготовке и финансированию теракта в Москве. Они также анализируют выявленные финансовые связи между обвиняемыми через единые центры сбора денежных средств.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные боевики ворвались в зал перед концертом группы «Пикник» и стали расстреливать зрителей. Потом террористы подожгли здание.