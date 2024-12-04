СК начал проверять сообщения о вывозе за границу детей из 9 российских регионов

Следственный комитет проверит сообщения о вывозе детей из нескольких регионов России за границу. Об этом утром 4 декабря заявили в пресс-службе ведомства.

Представители СК уточнили, что ситуацию с вывозом детей в другие страны ранее обсудили в программе одного из федеральных телеканалов.

«Отмечается, что в ряде регионов России в настоящее время продолжают функционировать некоммерческие организации, которые занимаются продажей и перевозкой несовершеннолетних за рубеж», — подчеркнули в пресс-службе.

Сейчас следователи проверяют все озвученные журналистами данные. Доклады о результатах работы главе СК Александру Бастрыкину должны будут предоставить руководители следственных управлений в Приморье, Волгоградской, Курской, Иркутской, Свердловской областях, Коми и Крыму, а также Пермском и Хабаровском краях.