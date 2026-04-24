СК будет расследовать смерть волонтера, на которую натравили собаку в Омске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после смерти волонтера СВО, на которую натравили бойцовую собаку. Об этом сообщило РИА «Новости».

В конце марта двое нетрезвых мужчин со стаффордширским терьером избили 35-летнюю девушку, а затем натравили на нее собаку. Сегодня в соцсетях появилась информация о смерти пострадавшей.

«Следственными органами СК России по Омской области проводится процессуальная проверка, <… > инициирован вопрос об изъятии и передаче уголовного дела <… > в производство следователей регионального СК», — отметили в ведомстве.

Ранее известная в Омске зоозащитница и волонтер СВО Лера Зима умерла в своей квартире после нападения на улице двух нетрезвых мужчин. Один из них натравил своего стаффордширского терьера на питомцев девушки.