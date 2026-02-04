СК Армении назвал виновных в убийстве чеченки Айшат Баймурадовой в Ереване

В убийстве 23-летней Айшат Баймурадовой, тело которой нашли в арендованной квартире в Ереване осенью прошлого года, подозревают двух россиянок. Об этом заявили в Следственном комитете Армении.

Информацию ведомства распространила русская служба Би-би-си. По данным СК, девушки действовали по указанию «пока не установленного лица». В декабре 2025 года следователи обратились к России за помощью в расследовании.

По версии следствия, причиной смерти уроженки Чечни стало механическое удушение. Однако однозначно установить это невозможно, указывают в СК.

Кроме того, на теле Айшат нашли «мелкие и крупные очаги кровоизлияния», что может быть «результатом воздействия тупых предметов», а также пару небольших поверхностных дефектов кожи на правой половине лица — их могло вызвать воздействие высокой температуры».

В начале декабря СК Армении отправили в Интерпол диффузию на подозреваемых. Это специальное уведомление, которое распространяется среди определенных стран-участниц для поиска, задержания или сбора информации о человеке.