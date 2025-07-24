Силовики задержали пилотов, пролетевших над головами отдыхающих у Ладожского озера

Задержаны пилоты самолета, пролетевшего низко над пляжем Ладожского озера

Силовики задержали пилотов легкомоторного самолета ТР-301, которые пролетели над головами отдыхающих на пляже Ладожского озера в районе деревни Коккорево (Ленинградская область). Об этом сообщил Telegram-канал «Росгвардия Петербурга».

В задержании участвовали сотрудники ОМОН «Балтика» вместе с Ленинградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным следствия, небезопасный полет зафиксировали 12 июля. Самолет прошел слишком низко над берегом, где находились люди, и, как считают правоохранители, мог создать угрозу их безопасности.

Против пилотов возбудили уголовное дело. Их задержали, в квартирах провели обыски. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что Росавиация начала проверку действий экипажа частного самолета TR-301 во время полета в Ленинградской области.