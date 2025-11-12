Силовики задержали организатора нарколаборатории в Курганской области

Силовики задержали жителя Курганской области, подозреваемого в производстве наркотиков. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные региональной ФСБ.

По предварительной информации, мужчина осуществлял незаконную деятельность в селе Уральцевское Далматовского муниципального округа. Он смешивал исходные материалы для изготовления запрещенных веществ.

У фигуранта изъяли более двух килограммов нелегального препарата. Возбуждено уголовное дело.