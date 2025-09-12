Силовики задержали нижегородца по делу о контрабанде бриллиантов на 2 млн рублей

Совместная операция сотрудников подразделения ФСБ России и Приволжской оперативной таможни предотвратила незаконный ввоз драгоценных камней на территорию страны. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные ведомства.

По предварительным данным, житель Нижегородской области вывез за границу обычные ювелирные изделия с ненатуральными камнями. В ОАЭ фигурант приобрел партию из 15 натуральных бриллиантов, которыми заменил искусственные вставки в украшении, пытаясь спрятать камень от таможенного досмотра.

Стоимость конфискованного товара превысила два миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о контрабанде.