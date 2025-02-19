Силовики выдворили нелегалов из ДНР

Силовики в Донецкой Народной Республике выявили и выдворили нелегальных мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

В результате совместных действий сотрудники Федеральной службы безопасности, МВД и Росгвардии выявили в Мариуполе и Иловайске иностранцев, незаконно находящихся на территории России.

«Одиннадцать мигрантов привлечены к административной ответственности», — добавили в ФСБ.

Их принудительно выдворили из страны. Сейчас силовики продолжают проверочные мероприятия в ДНР.

На прошлой неделе сотрудники ОМОН задержали около 100 человек во время облавы на нелегальных мигрантов на Савеловском рынке в Москве. Правоохранители устроили проверку для установления тех, кто не встал на воинский учет.