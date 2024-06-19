Силовики провели обыски по делу о нерентабельных шахтах

Силовики МВД и ФСБ провели свыше 50 обысков по делу о хищении денег через Государственное учреждение по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ). Об этом сообщил «Коммерсант» .

Специалисты начали следственные действия во вторник, 18 июня. Работы провели сразу в Москве и Подмосковье, Ростовской, Кемеровской, Калининградской областях и в Пермском крае. Должностных лиц обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

«Они касаются незаконных действий пока не установленных следствием должностных лиц ФГБУ ГУРШ и нескольких связанных с этим подведомственным предприятием Минэнерго коммерческих структур», — отметили авторы материала.

Заявителем по делу выступило Министерство энергетики России. Работники Минэнерго вместе с ФНС установили, что почти все контракты ГУРШ в период с 2014 по 2023 год на семь миллиардов рублей получили только четыре компании: «Промстрой», «Шахтастрой», «Транспортник» и «Сибстройинвест».

По данным следствия, ГУРШ перевело подрядным организациям деньги, но ход работ не проконтролировало. Сооружения и фундаменты не снесли, на побережьях рек оставили мусор. При этом нечистая вода из шахт сливалась в реки.