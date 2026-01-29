Силовики накрыли цех по производству нелегальных жидкостей для вейпов в Москве

В поселке Новофедоровское в Москве правоохранительные органы пресекли деятельность цеха, специализировавшегося на выпуске жидкостей для электронных испарителей без необходимой маркировки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Телеграм-канале. Ее слова привел сайт «Москва.ру» .

Во время операции сотрудники полиции задержали тринадцать человек, включая предполагаемого организатора незаконного бизнеса. Изъято более шестнадцати тысяч флаконов с готовой продукцией на сумму более четырех миллионов рублей. Помимо этого, на месте обнаружили стеклянную тару, специализированное оборудование, рулоны с этикетками и другие предметы, имеющие значение для следствия.

Всех задержанных обвиняют в совершении преступления, двое из них находятся под домашним арестом, остальные — в следственном изоляторе. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.