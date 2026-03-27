Силовики из Карелии задержали мужчину, который скрывался от правосудия в лесу почти восемь лет

В Карелии задержали гражданина 1975 года рождения, который почти восемь лет скрывался в лесу, пытаясь избежать наказания. Его разыскали сотрудники УФСИН совместно с полицией в ходе оперативных мероприятий, сообщил сайт Karelinform.ru .

Ранее мужчину осудили и приговорили к исправительным работам. После вынесения приговора осужденный не явился в инспекцию, поэтому его объявили в федеральный розыск. Найти беглеца долго не удавалось: он полностью отказался от привычной жизни — не пользовался документами, связью и не появлялся на людях.

С октября 2018 года по март 2026 года мужчина жил в тайге в Прионежском районе. Там он соорудил себе укрытия, добывал еду и одежду на свалках, куда выходил по ночам, готовил на костре и брал воду из природных источников. В итоге его местонахождение удалось установить, после чего мужчину доставили в отдел полиции.