Сиделку, подозреваемую в краже денег у подопечного, задержали в Петербурге

На улице Есенина задержали 37-летнюю сиделку, которая, предположительно, украла деньги у своего 85-летнего подопечного. Об этом сообщил сайт телеканала «Санкт-Петербург» со ссылкой на ГУ МВД Петербурга.

В полицию обратилась дочка пенсионера. Она рассказала, что с его карт пропали 273 тысячи рублей.

Под подозрение попала сиделка мужчины, ее задержали. Полицейские проверяют женщину на причастность к другим аналогичным кражам.

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