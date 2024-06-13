Сегодня 18:19 Сиделку, подозреваемую в краже денег у подопечного, задержали в Петербурге
На улице Есенина задержали 37-летнюю сиделку, которая, предположительно, украла деньги у своего 85-летнего подопечного. Об этом сообщил сайт
телеканала «Санкт-Петербург» со ссылкой на ГУ МВД Петербурга.
В полицию обратилась дочка пенсионера. Она рассказала, что с его карт пропали 273 тысячи рублей.
Под подозрение попала сиделка мужчины, ее задержали. Полицейские проверяют женщину на причастность к другим аналогичным кражам.
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