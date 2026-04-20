Школьница разбила молотком иномаки из-за ссоры с возлюбленным в Петербурге

В Калининском районе 16-летняя девушка повредила несколько автомобилей из-за ссоры с возлюбленным. Происшествие случилось 18 апреля у дома №33 на улице Ушинского, сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По данным ведомства, школьница ударила молотком по Geely Tugella и разбила стекло Lexus. По ее словам, причиной стала тяжелая ссора с партнером, отметил сайт Neva.Today.
Полиция оперативно задержала девушку в ближайшем заведении. Сумма ущерба устанавливается, потерпевшие написали заявления. Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленная порча имущества).
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте