Школьница из ХМАО ответит в суде за вымогательство 500 тысяч рублей

В Сургутском районе двое молодых людей — 19-летний юноша и 15-летняя девушка — предстанут перед судом по делу о вымогательстве. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК СРФ по ХМАО.

По версии следствия, школьница и ее знакомый угрожали 20-летнему приятелю, требуя выплатить им сумму в полмиллиона рублей. Молодой человек, испугавшись расправы, перечислил злоумышленникам 10 тысяч рублей. Материалы уголовного дела уже направили в суд для рассмотрения по существу.