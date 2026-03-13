Школьник из Челябинска предстанет перед судом за ранение приятеля

В Челябинске 15-летний подросток обвиняется в нанесении серьезной травмы своему 16-летнему приятелю с помощью пускового устройства «Сигнал охотника». Об этом сайту «СвободнаяПресса» сообщили в областной прокуратуре.

Согласно информации, предоставленной следствием, происшествие случилось 21 сентября. Подросток целенаправленно выстрелил в лицо своего друга, причинив ему серьезные повреждения. У пострадавшего диагностировали разрыв канальцев правого глаза и контузию средней степени тяжести, что привело к ухудшению зрения.

На допросе несовершеннолетний частично признал свою вину, заявив, что полагал: в пистолете нет патрона. Однако его действия подпадают под статьи Уголовного кодекса о хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда. Теперь решение по этому делу примет суд.