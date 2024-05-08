Шесть мигрантов попали в рабство к жительнице Балашихи | 360°

Криминал 08 мая 2024, 15:27 Шесть мигрантов попали в рабство к жительнице Балашихи Полиция Подмосковья задержала жительницу Балашихи за порабощение 6 мигрантов

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В Балашихе задержали подозреваемую в использовании рабского труда. Мигранты под ее руководством просили милостыню. Женщину заключили под стражу, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По версии следствия, злоумышленница удерживала пятерых мужчин и женщину из сопредельных государств в квартире в Балашихе. Подозреваемая забрала у них документы, средства связи, и, применив физическое и психологическое воздействие, заставила просить милостыню в общественных местах.

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Против жительницы Подмосковья возбудили уголовное дело по статье об использовании рабского труда. Полицейские задержали подозреваемую, изъяли таблички с просьбами о помощи, деньги, документы, банковские карты, мобильные телефоны.

На допросе женщина рассказала, что раньше сама зарабатывала на жизнь попрошайничеством. Заболев, она больше не смогла стоять на паперти и нашла мигрантов. Подозреваемая заявила, что выбрала людей без определенного места жительства или из пьющих семей. Под ее присмотром они просили милостыню и приносили деньги.

Один из потерпевших заявил, что женщина представилась коммерсанткой и предложила работу — за вознаграждение стоять с рекламными плакатами. Мужчина отдал паспорт, чтобы сделать ксерокопию, но обратно не получил — «нанимательница» потребовала отработать купленные ему вещи.

Католическую организацию «Опус Деи» обвинили в порабощении женщин, сообщил RT. Она принуждала потерпевших к бесплатной работе.