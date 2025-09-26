Шеф-редактора The Insider объявили в розыск в России

МВД объявило в розыск в России журналиста The Insider Тимура Олевского

Шеф-редактора издания The Insider* Тимура Олевского** объявили в розыск в России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в Министерстве внутренних дел.

Статья, по которой разыскивают журналиста, не сообщается.

Информагентство также сообщило, что Олевский**, давно живущий за границей, задолжал в России по кредитам больше 100 тысяч рублей, против него весной возбудили исполнительное производство.

В августе Россия объявила в международный розыск писателя Дмитрия Быкова**. Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал литератора за распространение фейков о российской армии.

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента, и организация, работа которой в России признана нежелательной

** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента