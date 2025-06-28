Крупный антимигрантский рейд начался в Вязьме Смоленской области — Росгвардия хватает мужчин на рынках, в ТЦ и на городских дорогах. Жители делятся кадрами с места в социальных сетях.
На роликах горожане жалуются, что «шаурму и суши сегодня уже не поедят».
«Тут вообще жесть в городе творится! Тут такие рейды! Такие облавы! <… > Просто они грузят всех валом», — заявила шокированная местная жительница на одном из видео, опубликованном в Telegram-канале Baza.
Один задержанный заявил, что у него есть российский паспорт и он может его показать, но силовики все равно посадили мужчину в машину.
Причины рейда
Пользователи в социальных сетях предположили, что причиной крупного рейда стало недавнее убийство молодого парня — он вступился за друга и заработал ножевое.
По данным регионального Следственного комитета, пятерых предполагаемых преступников задержали. Других подробностей в ведомстве не раскрыли. Глава Вяземского района Олег Смоляков призвал население воздержаться от провокаций в социальных сетях, направленных на разжигание розни ни ненависти.
Делегация из Воскресенска приняла участие в форуме «Единой России»
Антиправительственный протест начался в Бангкоке
«Шаурму и суши сегодня уже не поедят». Жителей Вязьмы опечалила охота на мигрантов
ВС России взяли под контроль территорию между реками Волчья и Мокрые Ялы
Боксеры из Лобни стали призерами всероссийского турнира
Следствие попросило суд арестовать последователя блогера Лесли
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте