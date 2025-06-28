«Шаурму и суши сегодня уже не поедят». Жителей Вязьмы опечалила охота на мигрантов

Крупный антимигрантский рейд начался в Вязьме Смоленской области — Росгвардия хватает мужчин на рынках, в ТЦ и на городских дорогах. Жители делятся кадрами с места в социальных сетях.

На роликах горожане жалуются, что «шаурму и суши сегодня уже не поедят».

«Тут вообще жесть в городе творится! Тут такие рейды! Такие облавы! <… > Просто они грузят всех валом», — заявила шокированная местная жительница на одном из видео, опубликованном в Telegram-канале Baza.

Один задержанный заявил, что у него есть российский паспорт и он может его показать, но силовики все равно посадили мужчину в машину.