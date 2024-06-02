Шахматисту Каспарову пригрозили уголовным делом
ТАСС: в Следкоме получили основания для уголовного дела против Каспарова
Следственный комитет может возбудить уголовное дело в отношении шахматиста Гарри Каспарова* по статье, связанной с уклонением от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщил ТАСС.
Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что для возбуждения уголовного дела против шахматиста уже имеются все основания.
«Уголовное дело грозит Каспарову* по статье 330.1 УК РФ», — указал собеседник издания.
Ранее Каспарова* заочно арестовал Сыктывкарский городской суд. Иноагента обвинили в организации террористического общества вместе с политиком Геннадием Гудковым*. По версии следствия, фигуранты уголовного дела финансировали террористическую деятельность и публично ее оправдывали.
В перечень иноагентов шахматиста включили еще в 2022 году. Каспаров* вел политическую деятельность, используя полученные с Украины и из США деньги.
* Гарри Каспаров и Геннадий Гудков признаны в России физическими лицами, выполняющими функции иностранных агентов, внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.