Шахматисту Каспарову пригрозили уголовным делом

ТАСС: в Следкоме получили основания для уголовного дела против Каспарова

Следственный комитет может возбудить уголовное дело в отношении шахматиста Гарри Каспарова* по статье, связанной с уклонением от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщил ТАСС .

Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что для возбуждения уголовного дела против шахматиста уже имеются все основания.

«Уголовное дело грозит Каспарову* по статье 330.1 УК РФ», — указал собеседник издания.

Ранее Каспарова* заочно арестовал Сыктывкарский городской суд. Иноагента обвинили в организации террористического общества вместе с политиком Геннадием Гудковым*. По версии следствия, фигуранты уголовного дела финансировали террористическую деятельность и публично ее оправдывали.

В перечень иноагентов шахматиста включили еще в 2022 году. Каспаров* вел политическую деятельность, используя полученные с Украины и из США деньги.