Шахматисту Каспарову пригрозили уголовным делом

ТАСС: в Следкоме получили основания для уголовного дела против Каспарова

Фото: РИА «Новости»

Следственный комитет может возбудить уголовное дело в отношении шахматиста Гарри Каспарова* по статье, связанной с уклонением от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщил ТАСС.

Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что для возбуждения уголовного дела против шахматиста уже имеются все основания.

«Уголовное дело грозит Каспарову* по статье 330.1 УК РФ», — указал собеседник издания.

Ранее Каспарова* заочно арестовал Сыктывкарский городской суд. Иноагента обвинили в организации террористического общества вместе с политиком Геннадием Гудковым*. По версии следствия, фигуранты уголовного дела финансировали террористическую деятельность и публично ее оправдывали.

В перечень иноагентов шахматиста включили еще в 2022 году. Каспаров* вел политическую деятельность, используя полученные с Украины и из США деньги.

* Гарри Каспаров и Геннадий Гудков признаны в России физическими лицами, выполняющими функции иностранных агентов, внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

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