Серию краж электрокабелей раскрыли в Нижнем Новгороде

Правоохранители задержали двух нижегородцев, подозреваемых в серии краж электрокабелей в Нижнем Новгороде. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Преступники 34 и 42 лет признались в незаконном проникновении на строительные площадки в Канавинском, Московском и Нижегородском районах осенью 2024 года. Они похищали электрооборудование, скрывая следы преступления. В итоге им удалось похитить имущество стоимостью около одного миллиона рублей.

Задержанным грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.