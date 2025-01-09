Серию краж электрокабелей раскрыли в Нижнем Новгороде

Правоохранители задержали двух нижегородцев, подозреваемых в серии краж электрокабелей в Нижнем Новгороде. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Преступники 34 и 42 лет признались в незаконном проникновении на строительные площадки в Канавинском, Московском и Нижегородском районах осенью 2024 года. Они похищали электрооборудование, скрывая следы преступления. В итоге им удалось похитить имущество стоимостью около одного миллиона рублей.
Задержанным грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.
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