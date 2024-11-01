Серийный вор из Магадана попался полицейским в Белгородской области

В Белгородской области полицейские задержали мужчину, которого разыскивали за серию краж, которые он совершил в Магадане. Об этом сообщил сайт bel.ru со ссылкой на УМВД по региону.
На счету 42-летнего мужчины несколько краж, общий ущерб от которых составил около 200 тысяч рублей. он залезал в чужие квартиры и выносил оттуда ювелирные украшения, гаджеты и мелкую технику. Часть награбленного он успел продать, а потом отправился из Магадана к родственникам в Белгородскую области.
Там его задержали полицейские. Мужчина признал вину и раскаялся, его заключили под стражу. Отмечается, что часть похищенного удалось вернуть.
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