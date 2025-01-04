Серийных похитителей японских и корейских иномарок задержали в Москве

Полицейские поймали четырех злоумышленников, промышлявших похищениями корейских и японских автомобилей в Москве. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Преступники искали подходящие иномарки, вскрывали их и угоняли для дальнейшего сбыта. Охранную сигнализацию они отключали с помощью устройств подавления GPS-сигналов.

Мужчины совершили как минимум 12 эпизодов хищений. Общая сумма ущерба составила около 43 миллионов рублей.

Четырех подозреваемых задержали при силовой поддержке Росгвардии. Помимо машин, у них нашли поддельные государственные регистрационные знаки. По факту краж завели уголовные дела.

Ранее москвича посадили под домашний арест за угон открытой машины марки «Жигули» и поджог еще двух, припаркованных неподалеку. Мужчина ранее уже был судим.