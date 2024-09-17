Серийного вора с 20 кражами на счету осудили во Владивостоке

Во Владивостоке осудили мужчину, которого обвиняли в 20 кражах, совершенных за девять месяцев. Об этом сообщил сайт vostokmedia.com .

С мая 2022 года по январь 2023 года мужчина совершил 20 краж из гаражей, находящихся в различных районах Владивостока. Преступник воровал покрышки, инструменты, велосипеды и другие вещи, которые можно было продать.

После задержания мужчина признался в преступлениях и даже выразил раскаяние. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворены иски потерпевших о компенсации ущерба на сумму свыше 3,6 миллиона рублей.