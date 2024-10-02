Серийного грабителя задержали в Волгограде

В Волгограде задержали мужчину, который грабил женщин на улицах Советского и Красноармейского районов. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на полицию региона.

Злоумышленник нападал на прохожих, срывал золотые цепочки с кулонами и быстро скрываясь с места происшествия. Полиция задержала подозреваемого, 37-летнего безработного мужчину с судимостями.

Он признался в совершенных грабежах. Цепочки он продавал, а вырученные деньги тратил на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело, мужчине может грозить срок до четырех лет лишения свободы.