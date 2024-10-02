Серийного грабителя задержали в Волгограде
В Волгограде задержали мужчину, который грабил женщин на улицах Советского и Красноармейского районов. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на полицию региона.
Злоумышленник нападал на прохожих, срывал золотые цепочки с кулонами и быстро скрываясь с места происшествия. Полиция задержала подозреваемого, 37-летнего безработного мужчину с судимостями.
Он признался в совершенных грабежах. Цепочки он продавал, а вырученные деньги тратил на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело, мужчине может грозить срок до четырех лет лишения свободы.
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