Семейную пару осудили за салфетки со стихами о Бандере в Петербурге

В Санкт-Петербурге осудили супругов — ювелира Александра Доценко* и художницу Анастасию Дюдяеву*. Первый Западный окружной военный суд признал их виновными в публичных призывах к терроризму из-за салфеток с надписями на украинском языке в супермаркете «Лента», сообщила «Фонтанка» .

Женщину приговорили к 3,5 года колонии-поселения, а ее супруга — к трем годам колонии-поселения. При том, что прокурор просил назначить каждому из них по четыре года колонии общего режима.

Судья же выбрал более мягкий вариант наказания. В колониях-поселениях осужденных не запирают в камерах, они могут общаться с близкими без ограничения количества свиданий, получать сколько угодно передач и посылок, а также ездить на учебу или работу.

Супругов задержали 25 января. По данным следствия, они подкладывали к товарам в гипермаркете «Лента» на Таллинском шоссе листовки со стихами и высказываниями на мове, славящие Степану Бандеру. Сами подсудимые отрицали свою причастность к этому деянию, заявляя, что приходили в магазин за покупками и все.

В начале года петербурженка обнаружила в купленных продуктах салфетку со стихами, воспевающими Бандеру и украинских боевиков.

*Росфинмониторингом включены в перечень экстремистов и террористов.