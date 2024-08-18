Счета главы взорвавшегося склада в Сергиевом Посаде арестовали

Суд арестовал счета главы склада в Сергиевом Посаде, где в 2023 году был взрыв

Басманный суд Москвы арестовал имущество и счета директора складского помещения в Сергиевом Посаде, где в 2023 году произошел мощный взрыв. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

Также под арест подпали акции предприятия, загородный участок, квартира и автомобиль. Суд для обеспечения взыскания штрафа и исполнения приговора в части гражданского иска удовлетворил ходатайство о наложении ареста на имущество обвиняемого.

Взрыв на складе «Пиро-Росс» прогремел 9 августа 2023 года. В результате ЧП ангар на площади 1,6 тысячи квадратных метров полностью разрушился. Последствия взрыва распространились на близстоящие здания.

Всего потерпевшими по делу признали 13 человек, погибли 10 человек. Расследование случившегося все еще продолжается. Сразу после взрыва за медпомощью обратились 84 человека.