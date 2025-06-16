Сбежавшую из Чечни Седу Сулейманову объявили в розыск

Жительницу Чечни Седу Сулейманову объявили в розыск как без вести пропавшую. Отметка об этом появилась в базе данных МВД.

В качестве телефона для связи указан номер дежурной части отдела МВД по Наурскому району Чечни.

В 2022 году Сулейманова переехала в Санкт-Петербург с помощью правозащитников, в августе 2023 года девушка пропала. По предварительным данным, девушку забрали силовики, привезли в Грозный и передали родственникам.

Чеченский омбудсмен Мансур Солтаев осенью того же года опубликовал видео с Сулеймановой и написал, что она не имеет жалоб, хотя на кадрах девушка не говорила ни слова.

По факту случившегося в ноябре прокуратура начала проверку. В декабре правозащитники получили ответ ведомства, из которого следовало, что Сулейманова уехала в Грозный добровольно и вернулась в семью, отмечал RT.