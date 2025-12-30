Сбежавшего из суда осужденного рецидивиста объявили в розыск в Петербурге

Петербургские правоохранители начали розыск 36-летнего рецидивиста Сергея Байкова, сбежавшего из зала суда перед оглашением обвинительного приговора. Об этом ТАСС рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

«Доставленный сегодня в Московский районный суд Санкт-Петербурга обвиняемый Сергей Байков покинул здание, когда судья удалилась в совещательную комнату для постановления приговора», — сообщила она.

Лебедева добавила, что суд признал Байкова виновным по делу об уклонении от административного надзора, сопряженном с административным правонарушением. Мужчину приговорили к семи месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

По ее словам, после оглашения приговора суд вынес постановление о розыске сбежавшего Байкова. Беглец ранее был судим за кражи, грабежи, хулиганство и побои, угрозу убийством и незаконный оборот наркотиков. На его счету также фальшивомонетничество. Его не раз привлекали к административной ответственности.

Под надзором Байков должен был находиться до 2032 года, сообщило РИА «Новости».

Ранее Московский гарнизонный военный суд объявил в розыск и заочно арестовал бывшего полковника ФСБ Дмитрия Фролова.