Саратовец получил три года колонии за поножовщину возле ночного клуба

Вольский районный суд Саратовской области вынес приговор по делу о поножовщине возле ночного клуба. Происшествие случилось ночью в конце мая 2026 года в городе Вольске, сообщил «СарИнформ ».

Пьяный мужчина поссорился с приятелем и начал его избивать. Затем он достал кастет с клинком и нанес удар в грудь оппонента. Осознав случившееся, нападавший попросил прохожих вызвать «скорую помощь» и попытался остановить кровотечение.

Пострадавшего госпитализировали, и медики спасли ему жизнь. Суд признал агрессора виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и назначил ему наказание в виде трех лет колонии общего режима.

При вынесении приговора суд учел помощь, оказанную нападавшим пострадавшему, как смягчающее обстоятельство. Подсудимый признал свою вину.